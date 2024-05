Ingen er så langt drept på veiene i Nordland og Finnmark i år, noe Statens vegvesen mener er oppløftende. De er imidlertid bekymret over at det så langt i år har vært fem dødsulykker i Østfold, at fire har omkommet i Møre og Romsdal og at tre personer har mistet livet på veiene i Buskerud