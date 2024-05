– Vi har kommet langt, for vi har holdt på lenge, men jeg må si at det er ganske stor avstand mellom partene, sier mekler Carl Petter Martinsen til NRK .

– Jeg må ha en positiv innstilling for å få til et forlik mellom partene, men under mekling er det en god del spørsmål og da nå særlig økonomiske spørsmål som skiller partene. Det er derfor risiko for at det ikke blir enighet, sier Martinsen.