– Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet. Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i ei pressemelding.