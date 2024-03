I desember skrev VOL at Trond Forsdahl skulle ta over rollen som daglig leder hos Teknisk Bureau Sortland AS.

– Jeg ser virkelig frem til å starte denne reisen sammen med det dedikerte og kunnskapsrike teamet ved Teknisk Bureau Sortland, sa han i en pressemelding den gang.

Forsdahl gikk over i rollen 1. mars i år, og dermed er denne endringen nå også registrert i Brønnøysundregistrene.