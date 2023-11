Det finnes ingen kur mot omgangssyke. Nå sprer hovedsynderen seg, noroviruset, og skal det forebygges, er det hygiene som gjelder.

– Det henger sammen med de kalde gradene ute. Det skjer hvert år, og noroviruset vil ha en jevn bølge fram til våren. Det at vi er mer sammen, innendørs og tett på hverandre, skaper et perfekt utgangspunkt for virus- og bakterieinfeksjoner, sier Kaja Marienborg, bioingeniør og universitetslektor på bioingeniørutdanningen ved Oslo Met til NTB.