Strømbrudd i Bø

Torsdag morgen klokken 08:15 har NVE oppgradert snøskredvarselet for Vesterålen og Lofoten.

- Vindøkning kan føre til dannelse av ustabile fokksnøflak. Det kan være svært lett å løse ut skred. Oppsprekkende snøoverflate er et faretegn, skriver Varsom.no.

De skriver også at der vinden ikke tar, vil snøskredfaren være lav.

Onsdag ettermiddag publiserte Varsom.no snøskredvarselet for torsdagen. Da var snøskredfaren satt til nivået under, som er gult. Samtidig ble det forhåndsvarslet at faren kunne øke fra fredag.