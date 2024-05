– De neste dagene blir veldig fine, sier vakthavende meteorolog Sigrid Auganæs.

Hun melder om mye sol og lite vind, med temperaturer rundt 8 grader.

Farevarselet om gress- og lyngbrann gjelder fortsatt, etter en lengre periode med tørke.

Mest sannsynlig regn

– Kan hende det kommer noe regn onsdag kveld, eller natt til torsdag, så da får vi se om vi utvider farevarselet eller ikke.

Solen dukker vekk bak skyene de siste dagene før helgen, og gråværet tar over. Et lavtrykk tar med seg varmemasser fra sør, uten at dette vil merkes spesielt godt på kroppen.

– Det blir mest sannsynlig regn på grunn av de varme temperaturene, sier Auganæs.

Vinden vil også ta seg opp fra onsdag, spesielt i sør-østlige deler av Vesterålen.

– Det blir litt kaldere de neste dagene, og så stiger det sakte men sikkert fram til 17. mai.

Sol og 10 grader

Til helgen kan solen titte fram igjen, og foreløpig later det til å bli skyet sol på lørdag og søndag.

– Starten av neste uke ser ut til å bli veldig fint, med sol og 10 grader, men dette er ennå usikkert.

17. mai-været

Per nå ser nasjonaldagen ut til å by på opphold – og temperaturene kan ligge på mellom 5–12 grader, sier meteorologen.

Hun legger inn et stort forbehold om endringer, og understreker at det er vanskeligst å forutsi skydekket.

– Det er ikke så høy sannsynlighet for at det skal regne, men det kommer an på plassering av lavtrykk. Foreløpig ser det lovende ut.