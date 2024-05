– Jeg håper dette vekker følelser hos helseministeren, sier Torbjørn Eilertsen som stiller i filmen som etterlatt.

I januar i år ble han direkte berørt i forbindelse med tragedien i Sørfold natt til første nyttårsdag, og har siden stått åpent fram om hendelsen i media.

– Det har ikke noe med det at vi har stått i, men man veit aldri – man kommer kanskje dit at man selv at trenger et sånt tilbud.

Han påpeker at det er viktig å ha et lokalt tilbud dersom folk opplever å bli psykisk syke. Reiseveien til Bodø innebærer for mange en flytur.

– Skal du da sette deg i en bil og reise til Skagen, for brått å møte en nabo ved gaten, som spør deg hvor du er på vei hen. Hva skal du si da? spør han retorisk.

Torbjørn Eilertsen i aksjonsfilmen som er produsert av Egga næringsliv, på bestilling fra Vesterålsrådet. Foto: Vesterålsrådet / Skjermdump Facebook

– Jeg mener det er vanvittig at vi skal være mindre verdt enn de som bor på de sentrale plassene.

I aksjonsfilmen henvender han seg direkte til Jan Christian Vestre og spør «Tør du ta konsekvensene av de forhasta valgene som Helse Nord legger opp til?».

– Håper du å få svar på det du spør helseministeren om?

– Ja, jeg håper han stopper dette her. Og hvis han ikke stopper det, så må han jo ta konsekvensene av det. Som jeg sier (i filmen jorn.anm.), så er det menneskeliv det handler om.

Sterkt signal

For Hadsel-ordfører Kjell-Børge Freiberg (H) er det et sterkt signal at en etterlatt som enda er i sorg bruker stemmen sin for å beholde lokale døgnplasser og ser viktigheten av det.

Vesterålsrådet inviterte Eilertsen til å delta i filmen, som er produsert av Egga utvikling, noe han ønsket.

På spørsmål om hvorfor de lagde filmen sier han til VOL at det er vanskeligere for denne pasientgruppen og pårørende å stå fram med samme type engasjement.

Kjell-Børge Freiberg (H) har den siste tiden frontet engasjementet om å bevare de allmennpsykiatriske døgnplassene i vertskommunen Hadsel, der han er ordfører. Foto: iTromsø

– Vi ser ikke samme støtte som vi så da det var debatt rundt akuttberedskapen i Lofoten, der mange mennesker sto fram og sa at om ikke beredskapen hadde vært der, så ville vi ikke vært i livet.

– Det er sjeldent jeg har opplevd at fortvilte mennesker som har tatt kontakt med deg, som i forbindelse med debatten om nedleggelse av psykiatrien. Det kan jeg godt forså, for mange kjenner noen, eller har selv hatt utfordringer i forhold til egen psykisk helse, sier Freiberg.

Underskriftskampanje

På skjermen møter vi også styrelederen i Sykehusets venner Vesterålen, Ingvill Hovlund; Gard Michalsen fra Heia Nord-Norge; kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin; og psykiater Reiulf Ruud.

Ingvill Hovlund opplyser til VOL at de har et mål om å levere 52.000 underskrifter til helseminister Jan Christian Vestre, for å stoppe Helse Nord i å fjerne døgnplassene i Lofoten og Vesterålen.