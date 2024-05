Med 168 for og null mot stemte Stortinget for å få skrevet vernet av domstolene inn i Grunnloven under stortingsmøtet tirsdag. Avstemmingen skjedde muntlig ved at alle representantene i salen avga et høytidelig ja. En av representantene hadde gyldig frafall, men alle de andre stemte for forslaget som lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Peter Frølich (H), hadde fremmet.