Den tidligere Sp-politikeren Hilde Lengali har levert et formelt varsel for to hendelser mot forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

Hendelsene skal ha skjedd for 20 år siden, mens Enoksen var partileder.

Det skriver NRK lørdag.

Varselet skal dreie seg om to hendelser i 2000 og 2001.

Den første hendelsen skal dreie seg om at Enoksen, under en uformell prat om Lengali sin fremtid i partiet på et hotellrom, angivelig skal ha dyttet henne ned på sengen. Enoksen sier til NRK at han ikke husker denne hendelsen.

Den andre hendelsen skal ha skjedd på et hotell på Hell i Trøndelag, etter at de hadde snakket politikk i en felles badstue og gikk til hver sin garderobe. Til NRK forteller Lengali at da hun kom ut av dusjen sto Enoksen mellom henne og håndkleet hennes, i damegarderoben med armene strukket ut.

– Så sa han, «du ser mer ut som en filmstjerne enn en fembarnsmor». Det har jeg aldri glemt, for det var så drøyt sagt, sier hun til NRK, og sier at det gjorde noe med tryggheten hennes.

Hilde Lengali, tidligere Sp-politiker og senere MDG-politiker. i 2018 meldte hun seg ut av MDG. Foto: Arkiv/ Berit Roald / NTB

Enoksen forklarer til NRK at han og Lengali hadde svømt sammen, snakket og tatt badstue sammen. Da døren til damegarderoben var åpen regnet han med at hun var ferdig og klar til å gå.

– Etter å ha dusjet gikk jeg fordi damegarderoben. Jeg regnet med at hun var ferdig og stakk hodet inn i dusjen. Da kom Hilde ut av dusjen. Da sa jeg noe dumt. Jeg sa: «Hilde så flott du er. Du ser mer ut som en filmstjerne enn en fembarnsmor», sier han til NRK.

Enoksen sier også til rikskringkasteren at han med en gang forsto at han hadde sagt noe dumt, og beklaget.

– Det gjorde jo at jeg sluttet i Senterpartiet. Det var absolutt en sterk årsak til at jeg droppet ut av politikken, sier Lengali til NRK.

– Beklager innstendig

I 2017 skal hun ha sagt fra til Anne Beate Tvinnereim, nestleder i partiet, som orienterte generalsekretær Knut Olsen.

«Varsel om denne 20 år gamle saken ble mottatt for to uker siden og håndtert i tråd med partiets etiske retningslinjer. Jeg ble orientert i 2017 om at det skal ha vært en hendelse mange år tilbake, men at vedkommende ønsket at dette ikke skulle behandles som en varslingssak. Partileder ble informert om saken onsdag denne uken.», sier generalsekretæren i et skriftlig svar til NRK.

18. mars leverte Lengali det formelle varselet. Til NRK sier hun at hun er ferdig med saken, men at andre som kanskje har opplevd det samme tørr å snakke.

Enoksen sier til rikskringkasteren at han synes det er trist og skikkelig tungt at denne saken kommer opp, men at han ikke synes synd på seg selv. Ministeren skulle helst sett at Lengali hadde tatt kontakt med ham for lenge siden.

– Jeg beklager innstendig at denne episoden skjedde og jeg synes det er synd at Hilde har gått og båret på dette i så mange år, sier han.