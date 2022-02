Det melder Nord Universitet i en pressemelding tirsdag.

– Etter to år med digital gjennomføring, er det svært gledelig at en av regjeringens fremste representanter åpner møtestedet for det norske beredskapssamvirket, sier Erlend Hagenes, leder for Øvelse Nord, i pressemeldingen.

Han er tydelig på at det både er rett og riktig at forsvarsministeren åpner øvelsen.

– Dette er viktig fordi beredskap er sentralt innenfor alle samfunnsområder. Samtidig er norsk beredskap innenlands et sterkt samvirke mellom militære og sivile ressurser, samt de frivillige organisasjonene, sier Hagenes. Fokuset på militær-sivilt samarbeid er betydelig under øvelsen, opplyser Hagenes.

Leder for Øvelse Nord Erlend Hagenes. Foto: Arkivfoto/Nord universitet

Øver på truende situasjon

Øvelse Nord arrangeres hvert år i april, og i år blir det 27. gangen. Øvelsens hensikt er å trene beredskapsaktører i håndtering av store hendelser og kriser. Øvelse Nord er den største øvelsen i Europa som gjennomføres i regi av et universitet, og er Nordens største fastlandsøvelse. Tidligere har øvelsen samlet et tyvetalls etater og mobilisert over fire tusen mennesker. – Årets feltøvelse tar utgangspunkt i en truende situasjon i fire nordlandskommuner. Scenariet planlegges og gjennomføres i tett samarbeid med Nordland Politidistrikt, brann- og helsevesen, samt alle offentlige beredskapsressurser og frivillige organisasjoner, sier Hagenes.

Det vil også bli gjennomført et eget miljøscenario knyttet til forurensning, heter det i pressemeldingen.