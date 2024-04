I en pressemelding fra Bø Netthandelskompetanse AS skriver selskapet at de forsterker ledelsen og mobiliserer ressurser for global vekst.

– Bø Netthandelskompetanse AS, en ledende aktør innen netthandel, er begeistret over å kunngjøre strategiske endringer i ledelsen og nye planer for kapitalinnhenting til støtte for internasjonal ekspansjon og oppkjøp, heter det i meldingen.

I sin nye rolle skal Storvestre fokusere på å utvide virksomhetens rekkevidde til nøkkelmarkeder som Kina, Brasil og Tyskland.

– Samtidig er vi stolte av å annonsere at Rødsand, sammen med vårt talentfulle team, vil fortsette å styrke vår operasjonelle kapasitet.

Stor ære

– Det er en stor ære å lede BNK-konsernet gjennom denne spennende vekstfasen. Jeg er fast bestemt på å benytte min tidligere erfaring til ikke bare å nå, men å overgå våre ambisiøse mål, sier Thomas Storvestre i meldingen.

Med over 50.000 abonnenter allerede i BNK-konsernet, ser selskapet frem til den ekspertise og det lederskap Storvestre vil tilføre.

– Vi er begeistret for mulighetene dette vil skape for vår fremtidige vekst og suksess.