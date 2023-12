En bil har onsdag kveld kjørt utfor på fylkesveien gjennom Sortland, like ved Extra Sortland.

En tipser forteller til VOL at det var et sammenstøt mellom to biler forut for utforkjøringen.

Politiets operasjonssentral hadde da VOL tok kontakt med dem ikke fått melding om hendelsen, men presiserer at de ikke nødvendigvis blir kontaktet dersom det ikke er materielle eller personskader involvert.