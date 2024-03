Vegtrafikksentralen melder om et stanset kjøretøy på E10 ved Kistholmbukta i Lødingen i retning Narvik. Ett kjøretøy er påvirket, skriver de.

- Det er noen vogntog som står fast. Det er glatt på stedet, forteller operatør ved Vegtrafikksentralen, Jannike Sandstrak, som opplyser at det nå er to vogntog som står på stedet.

Klokken 23:48 skriver Vegtrafikksentralen at det pågår bilberging og at veien er stengt. Beregnet sluttid på bergingsarbediet var først 20 minutter over midnatt, men ble senere forlenget til 00:50. Klokken 00:29 ble veien meldt åpnet.