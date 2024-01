Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skal gi sykehusene mer penger – og mener de har gjort nok effektiviseringskutt.

Fra 2025 foreslår regjeringen å sette en stopp for effektiviseringskuttene som sykehusene har vært underlagt i 15 år. Dette sa Kjerkol da hun holdt den årlige sykehustalen i Bergen tirsdag.

Hvert år beregnes det hvor mye sykehusenes kostnader øker for å dekke behovet i befolkningen. Men sykehusene får i dag bare tildelt 80 prosent av kostnadene.

– Nå har vi kommet til et punkt hvor gevinsten må sies å være tatt ut og ikke virker like logisk lenger. Vi går inn for å avvikle kuttet og vil gi 100 prosent dekning for demografi, sa Kjerkol i talen.

– Vi går inn for å avvikle kuttet og vil gi 100 prosent dekning for demografi. Det vil kunne utgjøre om lag 500 millioner kroner i året, sa hun.

I tillegg skal vi øke rammefinansieringa sin andel, sånn at de funksjonene som må være på et sykehus vektlegges tydeligere i finansieringa.