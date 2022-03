Det skriver NRK Nordland.

Ifølge rikskringkasteren frykter svenskene for signalene oppskyting av forskningsraketter kan sende til Russland.

De viser også til oppskytingen i 1995, som gjorde at alarmen gikk i Russland og som nesten startet tredje verdenskrig.

Svenskene skulle egentlig sende opp flere raketter fra sitt skytefelt i mars. Ifølge SVT sa Lennart Poromaa, leder av Esrange Space Center, da at de vurderte det dit hen at det ikke var passende å gjennomføre oppskytingene, selv om det var snakk om sivile raketter.

Han uttalte også at det ikke ville være mulig for russerne å misforstå hvilke raketter det var snakk om, men sa samtidig:

– Det kan bevisst feiltolkes og brukes som en unnskyldning for å gjøre noe mot Vesten.

– Tydelige og åpne

Ketil Olsen, konsernsjef i Andøya Space, sier til NRK Nordland at de har tatt en runde internt, med kundene og med myndighetene.

– Foreløpig er det ikke lagt noen restriksjoner på oppskyting, sier han.

Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space. Foto: Andøya Space

I løpet av våren skal Andøya Space skyte opp en forskningsrakett på vegne av NASA. Via varsling som går fra det norske utenriksdepartementet til det russiske utenriksdepartementet, har allerede russerne fått beskjed om dette for mange måneder siden.

– Det ligger et regime her som er vel innarbeidet. Vi får bare sørge for å være tydelige og åpne på at det skjer, så det ikke kommer som en overraskelse på noen, det er jo det verste som kan skje, men det skal det altså ikke gjøre, sier Olsen til NRK Nordland.