Politiet måtte ta seg av to kranglevorne personer i Sortland sentrum onsdag ettermiddag.

Det melder politiet i en melding på Twitter.

Av meldingen går det frem at de måtte rykke ut til en ordensforstyrrelse i sentrum, der det pågikk en høylytt krangel mellom en mann og en kvinne. Ifølge meldingen fra politiet, kjente de to involverte hverandre fra før.

Utfallet ble at begge fikk en tilsnakk av politiet som var på stedet, og at begge ble sendt hver til sitt etter at gemyttene hadde roet seg.