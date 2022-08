De første syv månedene av 2021 omkom 40 personer på norske veier.

– Hvert dødsfall er en tragedie. En ungdom med livet foran seg, en familiefar, en du er glad i, som blir revet ut av tiden. Etter mange år med nedgang i drepte i trafikken har 2022 vært dyster lesning, sier Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring i en pressemelding.

1 av 4 mener fartsgrensene er for lave

– En fullgod forklaring på den voldsomme økningen har vi ikke. Men en dobling er ikke helt tilfeldig og det er bekymringsfullt. Det er viktig at alle bilførere tenker over trafikkfaren og gjør alt de kan for å kjøre trygt og sikkert, sier Slettemoen.

I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende Forsikring sier 22 prosent at de mener fartsgrensene er for lave i Norge.

Nesten 8 av 10 sier at de bryter trafikkregler når de kjører bil.

17 prosent beskriver sin egen kjørestil som utålmodig.

Strakskampanje i sommer

Tidligere i år ble det innkalt til krisemøte mellom de store aktørene på trafikksikkerhet her til lands. Her deltok også vegdirektøren og samferdselsministeren.

I sommer har en strakskampanje kalt «Følg med i trafikken» blitt kjørt. Vegvesenet, Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, Utrykningspolitiet, NAF og landets fylkeskommuner er blant bidragsyterne.

– Når kampanjer er virkningsfulle treffer det sjåførene. Budskapet «Følg med i trafikken» er enkelt, men livsviktig. Mange ulykker skjer hvert år på grunn av manglende oppmerksomhet bak rattet, sier Heidi Tofterå Slettemoen.