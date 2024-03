Èn person døde i trafikken i Norge i februar, viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen. Det er det laveste antall drepte i februar noen gang.

Så langt i år er fem drept i trafikkulykker på norske veier, like mange som i februar i fjor.

Februar er en måned med svært varierende dødstall i trafikken, ifølge Statens vegvesen.

– Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet. Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Hun trekker fram mye og krevende vintervær som noe av forklaringa, men sier samtidig at det er alt for tidlig å konkludere.

– Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren, og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier Ranes.