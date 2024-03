– Det er positivt at Nordland har den laveste økningen i sykefraværet på landsbasis. Vi ser at virksomheter som jobber systematisk og godt over tid med forebyggende arbeidsmiljøarbeid klarer å redusere sykefraværet. En forutsetning for å lykkes er et godt partssamarbeid, sier direktør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding, og legger til: