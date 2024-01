27 prosent av de heltidsansatte i alderen 30–49 år har planer om å søke ny jobb i år, viser tall fra Opinion. Det er en økning på 10 prosent fra i fjor.

Det er i dette alderssjiktet at ønsket om nye utfordringer har vokst mest det siste året, viser tallene fra Opinions samfunnsmonitor.

For befolkningen som helhet sier 16 prosent av de heltidsansatte at de vil søke ny jobb, 6 prosent flere enn i fjor.

77 prosent av de spurte sier at de ikke har planer om å bytte jobb, mens resten sier de ikke vet, eller at spørsmålet ikke er relevant.

Barn, boliglån og matvarer

Tove Botnen, som er ansvarlig for Opinions samfunnsmonitor, sier at en forklaring på dette kan være at mange ønsker høyere lønn.

– Mange i denne gruppa har små barn og store boliglån og har opplevd kraftige kostnadsøkninger på både boliglånet og dagligvarer det siste året, sier hun. Hun legger til at denne gruppa også gjerne har noen års arbeidserfaring.

– De har derfor gjerne lettere for å få jobb enn både de yngste og de eldste arbeidstakerne, sier Botnen.

Unge vil videre

Det er i det yngste alderssjiktet, dem mellom 18 og 29, at andelen er størst.

En tredel sier at de vil se etter nye muligheter. Ønsket om å se etter en ny jobb avtar med alderen, ifølge Opinion.

– At de yngre i større grad har planer om å bytte jobb så vi også i fjorårets måling. Det mest interessante er økningen vi ser blant de i 30-årene som planlegger jobbytte. I år er de nesten på samme nivå som den yngste gruppa, sier Tove Botnen

Undersøkelsen er gjennomført på telefon i Opinions samfunnsmonitor i januar, i et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år på 1000 personer.