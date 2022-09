Forrige uke ble Sortland Entreprenør ISO 14001 sertifisert. ISO 14001 er en verdenskjent standard for miljøstyring, og skal hjelpe bedriften med å redusere sin belastning på miljøet og legge til rette for bærekraftig vekst.

Det sier selskapet i en pressemelding.

– Alle mennesker og bedrifter har en påvirkning på miljøet. Vårt mål er å være bevisste og fokusere på hvordan vi kan arbeide smartere for å redusere denne belastningen. Til det beste for oss som selskap, våre kunder og kommende generasjoner, sier daglig leder i Sortland Entreprenør, Andreas Einejord.

Jobbet fokusert

Sertifiseringen kommer som et resultat av at Sortland Entreprenør (SE) gjennom de siste årene har satt økt fokus på miljø og bærekraft. Parallelt med at de har arbeidet frem ISO 14001 sertifiseringen har de også bidratt i prosessen med å utvikle felles bærekraftsmål for konsernselskapet Kronsteingruppen AS og alle datterselskaper.

Hele prosessen med å bli sertifisert har tatt rundt et halvt år, og sertifikatet vil være gyldig i tre år. Dette forutsetter imidlertid at selskapet kan demonstrere at alle kravene som stilles blir oppfylt.

– Det er en omfattende prosess man skal gjennom for å bli sertifisert, og dette er noe som forplikter i det daglige, sier HMS og KS-ansvarlig i Kronsteingruppen, Siv Kristoffersen.