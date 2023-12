Kryptovault AS, som driver datasenteret på Myran ved Stokmarknes, står i fare for å gå konkurs. Innen fredag må firmaet betale en husleieregning på 400.000 kroner for de gamle lokalene ved Hønefoss.

Det skriver Dagens Næringsliv.

Utleier av industrianlegget utenfor Hønefoss, Treklyngen Industripark, har nå valgt å gå rettens vei for å få igjen oppsamlet husleie. Kryptovaults virksomhet er i dag på Stokmarknes som følge av de høye strømprisene i Sør-Norge.

Industrianlegget og kryptoselskapet møtes neste fredag i Sør-Rogaland tingrett for å gjøre opp, med mindre de kommer til en løsning før den tid.

Treklyngen har nemlig begjært Kryptovault konkurs for et pengekrav som ikke er gjort opp.

– På nåværende tidspunkt vil vi ikke kommentere denne saken, sier Kryptovault-gründer, -sjef og -enestyre Kjetil Hove Pettersen til avisa.