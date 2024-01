Bjørn Larsen, fylkesråd for næring i Nordland fylkeskommune, sier det er en veldig gledelig nyhet at Equinor har tildelt Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) bygg- og anleggskontrakten på 1,5 milliarder kroner tilknyttet Snøvit.

Det ble kjent torsdag morgen at Andøy-selskapet har fått kontrakten på å bygge tunnel og landfall for strømkabelen fra Hyggevatn til Meløya. Den vil gi ringvirkninger til de to nordligste fylkene og bidra med rundt 200 årsverk.

– Det er særs viktig at nordnorske entreprenører vinner kontrakter på sokkelen i nord. Det gir oss viktige arbeidsplasser og ny kompetanse i landsdelen. Offshorenæringen er viktig i nord og gir oss muligheter til å utvikling fremover i Nordland og i Nord-Norge, savslutter Bjørn Larsen