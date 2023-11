Mandag formiddag var Sigerfjordtunnelen på Rv. 85 i Sortland stengt.

Hos Vegtrafikksentralen Nord fikk VOL først opplyst at det trolig var isklumper, men at det også kunne være stein, som hadde ramlet ned i veien.

Entreprenøren var da på tur til stedet.

En kort stund senere opplyser Vegtrafikksentralen Nord at det var stein som hadde ramlet ned fra taket på tunnelen. På grunn av dette ble antatt åpningstid i trafikk-kartet til Statens vegvesen utsatt en del timer.

– Entreprenøren måtte undersøke hvorvidt det kunne komme ned mer stein, men nå har vi fått beskjed om at tunnelen åpnes. Dermed er det vurdert at det ikke er fare for at det detter ned mer stein, sier operatøren ved Vegtrafikksentralen.

Like før 10 var tunnelen igjen åpen.