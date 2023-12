Derom du ønsker å bytte julegaven, lønner det seg å sjekke tidsfristen på byttelappen og ta vare på originalemballasjen.

Det er tradisjon at butikkene tilbyr folk å bytte gaver i romjulen, men det er ingen lovfestet rettighet.

Det er derfor viktig å huske kvittering og byttelapp, men det er også andre bytteregler som er verdt å merke seg.

– Butikkene vil gjerne være sikre på at det som skal byttes, faktisk er kjøpt i butikken, og at varen skal kunne selges på nytt. Derfor bør man sørge for at originalemballasjen er intakt om man ønsker å bytte varen, sier juridisk seniorrådgiver Nora Wennberg Gløersen i Forbrukerrådet.

Hun sier også at byttereglene kan variere fra butikk til butikk.

Byttelappen kan ha tidsfrist

Romjulen er en travel tid for mange, og noen feirer også jul andre steder enn hjemme. Da kan det være fristende å utsette bytting av julegaver.

Likevel bør man ta seg tid til en ekstra titt på byttelappen.

– Det lønner seg å sjekke tidsfristen på byttelappen, slik at man får byttet varen i tide, sier Gløersen.

Bytterett på nett

Hos de fleste nettbutikker har man som hovedregel angrerett. Den gjelder 14 dager fra varen er kjøpt.

Dermed kan det lønne seg å sjekke angreretten om man ønsker å bytte gaven.

– Man bør være obs på at man ikke alltid vil ha angrerett fra nettbutikker registrert utenfor EU, sier Gløersen.