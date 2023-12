En betongbil kjørte av veien ved Våtvoll tirsdag kveld. Verken politiets operasjonssentral i Nordland eller Troms hadde noen registrering på uhellet. VOLs utsendte sier at det ikke virket dramatisk og møtte to større bergingsbiler på vei tilbake til Sortland. Vegvesenets trafikkmeldingstjeneste melder også om trafikkuhellet og omtaler det som berging av kjøretøy og at veien kan bli stengt på kort varsel.