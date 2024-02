Overstadig beruset mann innbrakt

Et enstemmig fylkesårsmøte valgte andværingen Jitse Buitink til ny partileder for Nordland SV.

- SV er Norges folkeparti. Vi er i sterk vekst og det er på tide at våre politikere får være politikere på heltid. Da må vi ha en organisasjon som gir dem et trygt og solid apparat som holder dem gående i kampen for naturen, for de økende forskjellene, for likeverd, for trygghet og trivsel, sier Buitink i pressemeldingen.