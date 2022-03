– Situasjonen i Ukraina engasjerer. Mange ønsker å bidra med penger eller varer, og det er veldig bra. Dessverre ser noen dette som en mulighet til å svindle de som ønsker å hjelpe, skriver de på sin Facebook-side.

For at man skal være sikker på at mottakeren er seriøs og at pengene og varene kommer frem til de som trenger det, oppfordrer politiets nettpatrulje at alle sjekker grunnleggende informasjon om den man ønsker å støtte. Dette kan for eksempel gjøres på Innsamlingskontrollens nettsider.

– Norske og internasjonale humanitære organisasjoner som allerede jobber i Ukraina har lokalt nettverk i landet og naboland, og har apparat og kompetanse til å sørge for at ressurser blir brukt der det trengs mest, skriver politiets nettpatrulje i Nordland.