I en pressemelding skriver de at august er en travel tid for flere hjelpekorps. Dette da mange skal på fjellturer på slutten av ferien eller trekker ut i myrer og på vidder for å plukke vær.

– Mange kan glemme tid og sted på jakt etter de beste bærene, og det kan være krevende å komme seg velberget tilbake spesielt nå som det mange steder er vekslende vær, og kveldsmørket kommer tidligere enn ventet, sier Kenneth Gulbrandsøy, nestleder i Røde Kors Hjelpekorps.

– Mange vil bli overrasket

Hvert år må hjelpekorpsene lete etter bærplukkere, og denne uken har det vært flere leteaksjoner.

Nå håper Røde Kors at mange får noen fine august-dager på fjellet, men ber fjellvandrere og bærplukkere å huske fjellvettreglene.

– Det er nok mange som ikke tenker så mye på fjellvettreglene om sommeren. I helgen er det meldt både kaldt og mange steder også vått vær, så mange vil bli overrasket hvor surt det kan bli hvis man roter seg bort eller man har med seg for lite klær, sier Gulbrandsøy i pressemeldingen.

Han sier at det for mange også er viktig å si fra om hvor man går, samt å hele tiden vite hvor man er.

– Vi ser av flere aksjoner at mange mister oversikten i iveren etter å finne de beste bærene, sier han.