– Jeg har alltid hatt en personlig interesse for eiendom, og et engasjement for å bidra til å utvikle regionen vi bor i. At våre nærkommuner skal være gode steder å bo og arbeide. Derfor synes jeg det er veldig spennende å kunne få lov til å jobbe med dette på fulltid fremover i Kronsteingruppen, sier han i en pressemelding onsdag.

Remen-Hansen var fra høsten 2017 til sommeren 2021 næringssjef i Sortland kommune, før han gikk over i stillingen som Chief Cloud Påeration Officer/teamleder for drift og integrasjon i Framsikt i Bø.

36-åringen startet i sin nye jobb allerede 11. april, og har allerede kommet godt i gang på den nye arbeidsplassen og begynt å sette seg inn i utviklingsprosjektene han skal ha ansvaret for.

Satsningsområde

Kronsteingruppen er regionens største lokaleide entreprenørselskap, og har ifølge pressemeldingen eiendomsutvikling som et av sine viktigste strategiske satsningsområder fremover. Stillingen som Remen-Hansen nå tar fatt på er nyopprettet på bakgrunn av dette.

– Vi er svært glade for å få en eiendomsutvikler med på laget som virkelig brenner for dette fagområdet, i tillegg til at han har bred og relevant erfaring med seg fra tidligere. Jeg er sikker på at han vil passe godt inn her hos oss, sier Torgeir Arntsen, administrerende direktør i Kronsteingruppen.

Torgeir Arntsen, administrerende direktør i Kronsteingruppen AS. Foto: Ann-Julie Nordgård Nesmoen

– Viktig å søke sammen

Remen-Hansen sier at det blir veldig givende å kunne få bidra og sette sitt preg på et nytt satsningsområde i konsernet.

– Det er også veldig inspirerende at dette ikke er et fagområde hvor man kommer til veis ende. Verden endrer seg hele tiden. Demografi, næringssatsinger, hvor folk ønsker å bo, teknologiske løsninger og hvordan kundene forventer å bli møtt. Så her må man hele tiden henge med og utvikle seg videre, sier Remen-Hansen.

Fremover skal han også evaluere og starte opp nye prosjekter, blant annet på en del større tomteområder konsernet har tilgang på. Han er åpen for å søke brede samarbeid, også ut over konsernets grenser.

– Vi ønsker å finne gode løsninger for å nå våre målsetninger, både gjennom synergier i eget konsern, men potensielt også sammen med andre partnere og investorer der det faller seg naturlig. Jeg tror det er viktig å søke sammen for å bygge gode samfunn, sier eiendomsutvikleren.