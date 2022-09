Du trenger ikke lenger å møte opp på en trafikkstasjon for å avregistrere bobil, veteranbil eller motorsykkel for sesongen. Fra 12. september er det mulig å gjøre alt på internett.

Hvert år møter tusenvis av nordmenn opp på en trafikkstasjon for å midlertidig avregistrere et kjøretøy. Dette gjelder særlig sesongkjøretøy som bobiler, motorsykler, mopeder og veteranbiler som ikke brukes i vinterhalvåret.

Bare i 2021 gjaldt dette 190 000 kjøretøy.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne levere denne tjenesten som betyr at våre brukere ikke trenger å levere eller hente skilt på trafikkstasjonen og i stedet beholder skiltene, og av- og påregistrerer på nett. Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen, ifølge ei pressemelding.

Ordningen innføres som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Dette er en av flere løsninger som Statens vegvesen utvikler for å gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og for å legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

– Våre løsninger knytter seg til registrert eier på kjøretøyene. Hvis du leaser et kjøretøy har du ikke mulighet til å av- eller påregistrere kjøretøyet ved å bruke våre selvbetjeningsløsninger, forklarer Øwre.

Hun påpeker at om du avregistrerer kjøretøyet, så opphører som oftest all forsikring.

– Du må selv vurdere om det er behov for forsikring mens kjøretøyet er avregistrert og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom kjøretøyet fortsatt skal være forsikret. Du kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade og det er uforsikret, påpeker Øwre.

Skiltene kan stå på kjøretøyet eller oppbevares forsvarlig av kjøretøyeier på egnet sted. Dersom kjøretøyet regelmessig er i bruk av flere enn kjøretøyeier, bør kjøretøyeier tydelig informere om at kjøretøyet avregistreres og dermed ikke kan brukes.

Hvis du har skiltene, kan du selv påregistrere kjøretøyet når du ønsker det, forutsatt at du har tegnet ansvarsforsikring, at du har godkjent EU-kontroll og at det ikke er andre forhold som hindrer påregistrering. Kjøretøyet kan ikke avregistreres i selvbetjeningsløsningen igjen før det har gått 15 dager siden påregistreringen.