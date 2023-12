De som drømmer om en hvit jul på Østlandet, må følge spent med på været fremover. Nå skal snart snøen smelte. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB

En ny kuldebølge skyller over landet denne uka. Så snur det fullstendig med mildvær i nær alle kriker og kroker av landet. Den hvite jula er i fare i sør.

Enkelte steder både i nord og sør er det ventet temperaturer ned i 30 minus rundt midten av denne uka, opplyser statsmeteorolog Martin Granerød til NTB.

I Oslo-området kan man onsdag og torsdag vente seg nattetemperaturer mellom 10–12 minus og rundt 7 minusgrader på dagtid, sier han.

I Midt-Norge vil det kunne bli 10–13 minusgrader i indre strøk med rundt 7 minusgrader på dagtid. På Vestlandet vil temperaturene vippe mellom minusgrader på natta og plussgrader på dagen.

– I Tromsø vil det ligge på 8–10 minus på nettene og 5–7 på dagtid, sier Granerød.

Kakelinna-mildvær

Så skal det snu brått. Et lavtrykk på full fart inn fra Atlanterhavet bringer med seg en værsirkulasjon som vil gi skikkelig mildvær, forklarer meteorologen.

– Kakelinna kommer jo gjerne inn før jul med en mildværsperiode, noe som stemmer godt for i år, sier Granerød. Han viser til førjulsværet kakelinna som ifølge folketradisjonen skyldtes at alle ovnene forårsaket mildvær like før jul.

Temperaturene vil stige fredag, og i Oslo-området ligger det an til plussgrader opp i sju grader lørdag og søndag.

– Mildværet treffer Vestlandet først allerede på onsdag. Der vil det bli rundt ti plussgrader i helgen. De har hatt kulde og snøvær, men nå vil det bli høstlig igjen i vest. Også på Sørlandet kan bli det opp mot ti plussgrader, sier Granerød.

Plussgradene kryper nordover

Plussgradene vil boltre seg rundt i hele landet. På fredag vil Trøndelag merke væromslaget.

– Mildværet skal bevege seg nordover. I Trondheim vil det bli rundt seks plussgrader i helgen. De vil også kunne få perioder med regn, noe som også gjelder Nordland.

I Troms og Finnmark vil det holde seg kaldere litt lenger, og det vil også her bli plussgrader i helgen, dog noe lavere enn lenger sør.

– Det er kanskje bare Øst-Finnmark som ser ut til å beholde kulda, sier Granerød.

Snøen smelter – hvit jul i fare

Snøgrensa vil utover uka bevege seg opp mot 1000–1200 meter. Det vil komme regn ganske høyt oppe med påfyll av snø over det.

– Derfor er det grunn til å tro at det kan bli trafikale utfordringer. Det kan bli glatt og isete opp mot fjellet, og dersom noen planlegger kjøring til helgen, bør de følge ekstra nøye med på været.

Granerød tror også det er fare for at mye av snøen på Østlandet forsvinner når mildværet setter inn.

– Enkelte områder kan nok beholde litt, men det blir jo en litt annen type hardpakket snø. Når det fryser til, så blir det mer isete og ikke like julestemning-snø, om man skal bruke det ordet, sier han.

Han sier det er usikkert om Østlandet får en hvit jul.

– Det er store usikkerheter. Det er lov å håpe på påfyll av snø, men det er usikkert om det skjer. Mye kan skje.