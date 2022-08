Det opplyser kommunelege Mette Røkenes i Sortland i en pressemelding.

Sentrale helsemyndigheter informerer om at det kan forventes en ny bølge etter at ferietiden er over og folk er tilbake i sin arbeids- og skolehverdag. Det er usikkert hvordan en høst-/ vinterbølge vil bli.

Det er fortsatt viktig å vaksinere seg hvis man blir tilbudt vaksinen, fastslår hun.

Koronavaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og det er kommet nye anbefalinger om vaksinering.

De som tilbys vaksine nå er 65-74 år

Det legges opp til en dag med vaksinering i samfunnssalen slik det har vært gjennomført tidligere.

Denne datoen er 5. september, og da er det drop-in fra klokken 9 til klokken 14. Det vil også være mulighet for å bestille seg time. Informasjon og link til elektronisk timebestillig til dette finnes på kommunens hjemmeside.

– Det er også mulig få få vaksinen på apotek. Informasjon om dette finnes på kommunens hjemmeside og du kan ringe ditt apotek for å bestille time. Hvis du nettopp har hatt koronasykdom bør det gå minimum 3 uker før du bør ta vaksinen, og det må ha gått 4 måneder siden siste vaksinedose, opplyser kommunelegen.