Nå kan du selv, via politiets nettside, logge seg på for å sjekke hvor mange prikker du har i førerkortet.

– Vi tror denne tjenesten vil føre til mer fornøyde innbyggere. Nå slipper de å bruke unødvendig tid på å møte opp på en politistasjon, og kan i stedet logge seg på politiet.no hjemme i sin egen stue, sier Runar Karlsen, fagdirektør for trafikk i Politidirektoratet i en pressemelding.

Dette kan du få informasjon om Vis mer ↓ Hvor mange aktive prikker du har i førerkortet Når prikkene er gitt Når prikkene utløper Hvorfor du har fått de ulike prikkene

Ifølge pressemeldingen fra politiet er målet, i tillegg til mer fornøyde innbyggere, at den nye tjenesten skal føre til at politiet får færre henvendelser fra innbyggere angående prikker på førerkortet. I tillegg ønsker politiet å få mer effektive kontrollsituasjoner ved at politiet heller kan bruke tiden sin på å kontrollere sjåfører, fremfor å svare på spørsmål om antall prikker.

Politiet har også tro på at enklere tilgang til å se prikkene vil gi bedre trafikksikkerhet.

– Førere med kunnskap om egne prikker er nok mer forsiktige enn de som ikke har kunnskapen. Man er nok mindre risikovillig i trafikken dersom man ser antallet prikker, og at antallet nærmer seg åtte og tap av førerrett, kommenterer Karlsen.