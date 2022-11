– Fagskoleutdanning i dronefag blir på Andøya

Med ulike muligheter for hvor en fagskoleutdanning for drone kan plasseres, har det i mediene vært pekt på både Melbu, Stokmarknes og Andenes som mulige plasseringer for fagskoleutdanning i dronefaget, skriver Nordland fylkeskommune i en pressemelding.