Nord-Norge kan miste flere akuttsykehus, viser et internt arbeidsdokument i Helse nord som NRK har sett. For Vesterålen utredes en oppbygging av sykehuset på Stokmarknes, med mulighet for bare ett akuttsykehus i Lofoten og Vesterålen.