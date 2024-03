Tirsdag forrige uke hadde Hadsel Arbeiderparti årsmøte. Da ble Glenn Eirik Hansen-Joakimsen valgt som ny leder av lokallaget.

– Jeg takker for tilliten og ser frem til å jobbe sammen med denne flotte gjengen for å nå målene vi har satt oss for de neste årene, sier han i en pressemelding.

I det nye styret er Magne Svendsen valgt inn som nestleder, mens avtroppende leder Bengt Are Pettersen går over til å bli kasserer.

Lokallaget skriver i pressemelding at gruppeleder Åge Rusten takket på vegne av styret og de fremmøtte takket Pettersen for innsatsen han hadde lagt ned siden 2020 og ønsket han lykke til med de nye oppgavene.

Fra venstre: Glenn Eirik Hansen-Joakimsen, Sylvi Dagny Olsen, Bengt Are Pettersen, Margareth Bentzen, Åge Hilmar Rusten og Magne Svendsen. Foto: Hadsel Ap

Det nye styret:

Leder: Glenn Eirik Hansen-Joakimsen

Nestleder: Magne Svendsen

Kasserer: Bengt Are Pettersen

Sekretær: Finn Sture Hultgreen

Kvinnekontakt: Sylvi Dagny Olsen

Styremedlem: Åge Hilmar Rusten

Styremedlem: Jacob Normann Jacobsen

Styremedlem: Margareth Bentzen

Styremedlem, vara: Inger Karen Bårdsen

Styremedlem, vara: Arvid Bræck

Styremedlem, vara: Trine Annfinsen