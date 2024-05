– Dette betyr at vi klarer å gi pasientene enda tettere oppfølging, samt gi dem en enda bedre prognose, sier overlege Morten Vorhaug ved Medisinsk poliklinikk og dagbehandling ved Nordlandssykehuset Vesterålen i en pressemelding.

Mandag 13. mai 2024 tok han og kardiologisk sykepleier Natalie Brun Benum imot sine første pasienter ved den nyoppstartede poliklinikken.

– Det har gått veldig bra og vi har hatt våre første pasienter. Pasientene gir uttrykk for at dette er et positivt tilbud hvor de sier at de tenker de blir ivaretatt og føler seg trygge, forteller de.

Nordlandssykehuset Vesterålen vil ha hjertesviktpoliklinikk to ganger i uka. De tar imot pasienter fra 18 år og oppover, men de fleste er over 40 år. De regner med å ta imot mellom fire og sju pasienter i uka.

Hjertesviktpoliklinikken er en sykepleiedrevet poliklinikk hvor det gjøres oppfølging av pasienter med hjertesvikt.

Hovedoppgavene til hjertesviktpoliklinikken er, ifølge Nordlandssykehuset, følgende: