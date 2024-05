Det er satt ned en ekspertgruppe som på oppdrag fra Helse Nord har vurdert PCI-tilbudet. De har konkludert med at «forskjell i dødelighetsutvikling mellom Nordlandssykehuset og resten av Helse Nord er statistisk signifikant og i disfavør av Nordlandssykehuset», står det i en pressemelding på Helse Nords egen nettside.

Ekspertgruppen, som ble ledet av klinikksjef og overlege Rune Wiseth ved St. Olavs Hospital i Trondheim, mener likevel man skal være forsiktig med tolkning av funnet, som også kan være resultat av tilfeldig variasjon.

Nå sier Helse Nord det er viktig å bringe klarhet i hvilke forhold som ligger bak endringen i dødelighet i regionen.

- Detter er noe Helse Nord tar på alvor. Helse Nord ved fagdirektør har derfor startet et arbeid for å undersøke om tallene som viser økt dødelighet ved behandling av hjerteinfarkt, kan gi grunn til bekymring. Dette oppdraget har Helse Nord gitt til det regionale fagrådet for kardiologi, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord RHF i pressemeldingen.

Videre bemerkes det av ekspertgruppen at dødelighet ved Nordlandssykehuset også var lav før oppstart av PCI i Bodø.

Basert på data fra Norsk register for invasiv kariologi (NORIC) er det ikke grunnlag for å hevde at kvalitetsforskjeller ved de to invasive sentrene i Nord-Norge (UNN).

- Vi har mottatt oppdraget og går i gang umiddelbart. Vi vil gi løpende tilbakemelding til fagdirektøren i Helse Nord, sier Per Bjørnerud Rønning.

- Det er naturlig at fagrådet, som består av spesialister i hjertesykdom fra flere av sykehusene i nord, gjør dette arbeidet, legger han til.