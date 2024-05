– Det ser ut som helgen og litt fremover skal bli ganske våt, sier vakthavende meteorolog i Tromsø, Emili Carin Rønning.

Hun forteller at det vil bli overskyet og regn gjennom helgen, men at det samtidig vil holde seg relativt mildt med 6–7 grader.

– Det vil også regne i starten av neste uke, men så kan det bli litt bedre.

Meteorologen understreker at det fortsatt er en del usikkerheter og at været endrer seg mye fra dag til dag.

Det som er sikkert er at helgen blir regnfull, og at neste uke vil starte med regn og rundt 10 grader, men så kan det skje forandringer.

17.mai-været

Men jo nærmere vi kommer nasjonaldagen blir prognosene bedre. Fredag var det forsatt usikkert hvordan dagen ville bli.

– For to dager siden var det meldt snø og nordvestvind, men nå ser det annerledes ut. Vi er veldig glade for at minusgradene på nasjonaldagen er borte, sier hun og fortsetter.

– Slik det ser ut nå skal det bli ganske fint i slutten av neste uke. Det er jo lovende, og det er lov å krysse fingrene.

Selv om det ser usikkert ut, ser det ut som det skal bli relativt varmt i slutten av neste uke med over 10 grader.

– Og det ser ut som nedbøren skal streife forbi Vesterålen slik at det ikke blir så mye nedbør i slutten av neste uke.

Lokale variasjoner

Meteorlogen avslutter med å si at været vil holde seg ganske jevnt i hele Vesterålen, men at det blir litt lokale variasjoner.

– Det blir vått flere steder.