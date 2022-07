Politiet meldte kl. 10:30 torsdag om en trafikkulykke ved Fv. 7688 i Bogen i Vesterålen. En bil hadde kjørt ut av veien og nødetatene rykket ut.

Bilen har holdt lav hastighet da det kjørte i grøfta. Ingen personskader.

Det er kun små materielle skader på bilen. Etter å ha fått bilførers forklaring beslutter politiet å ikke etterforske forholdet. Det er snakk om et uhell som følge av at bilen kom for langt ut på veiskulderen.