Petter Bjørklund Kristiansen er mest kjent for «Katastrofe». Nå er han godt etablert i et nytt band, «Halva Priset», som kommer til Fæsterålen i august.

Bjørklund Kristiansen hadde stor suksess med «Katastrofe», som inkluderte en rekke utsolgte konserter, gode plasseringer på hitlistene og millioner av streams.

På topplisten til Spotify i 2021, i Norge, troner Halva Priset øverst sammen med Maria Mena med låta "Den fineste Chevy'n".

- Jeg er sikker på at dette kommer til å passe som hånd i hanske til vårt festivalpublikum, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Med musikere som spenner fra DJ til trekkspill, tror han at «Halva Priset», vil lage fest under Fæsterålen. Han understreker at nyheten om «Halva Priset», er den første av flere Fæsteråls-band som presenteres i løpet av påskeuka.

– Dette er det første av påskens artist-slipp fra Fæsterålen. Det kommer tre slipp til i løpet av påska. Vi merker absolutt at nå begynner det å løsne, og nå kjører vi på, slår Stein Inge Pedersen fast.