Det er Nærings- og fiskeridepartementet som litt senere enn vanlig har fastsatt årets trafikklys for oppdrettsnæringen de to kommende årene.

– Vi sørger nå for ytterligere vekst i de områdene der påvirkningen av lakselus på villaks er akseptabel. Det vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser, mer norsk matproduksjon, større verdiskaping og økte eksportinntekter for Norge, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, som mener at man samtidig tar hensynet til villaksen på alvor gjennom å redusere produksjonskapasiteten der påvirkningen er uakseptabel.

Statsråden opplyser at som forutsatt i havbruksmeldingen er det i disse områdene gjort grundigere vurderinger av den samlede miljøtilstanden, som de fysiske forholdene i sjøen, tilstanden til villaksen etter kvalitetsnormen og forholdene for sjøørreten.

Kysten av Nord-Norge er nærmest friskmeldt når det gjelder lakselusas påvirkning på villaksen. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Faglige vurderinger

Fargen er satt basert på naturfaglige vurderinger av lakselusas påvirkning på villaks for årene 2020 og 2021. Oppdretterne i åtte av landets tretten produksjonsområder får grønt lys. Det betyr at de vil få mulighet til å øke produksjonen. Tre områder får gult lys, og to områder får rødt lys. I de røde områdene må produksjonskapasiteten reduseres, heter det.

Ifølge departementets melding får åtte produksjonsområder grønt lys. Seks av disse ligger i Nord-Norge.

Fra gult til grønt

Området fra Andøya til Senja går fra gult til grønt, og her blir det derfor mye muligheter for oppdrettere som har anlegg i området.

Fiskeri- og havministeren opplyser at luspåvirkningen fremdeles er størst på Vestlandet. Derfor må næringen ta grep for å sørge for at påvirkningen ikke bare reduseres som følge av nedtrekk, men også gjennom driftsforbedringer, opplyser Skjæran.

I de områdene ekspertene har gitt lik påvirkning begge år, følger utfallet av fargeleggingen ekspertenes vurdering. For tre av områdene var ekspertenes vurdering ulik i 2020 og 2021. Dette gjelder Ryfylke, Nordhordland til Stadt og Stadt til Hustadvika.