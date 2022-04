– Berging av kjøretøy, vegen er stengt, melder Vegtrafikksentralen på sine nettsider.

En brøytebil kjørte tidligere fredag av veien, og dette er årsaken til at veien er stengt.

Vegtrafikksentralen melder at det kun vil være et felt stengt mellom 20:00 og 22:00 fredag kveld.

Vogntog mistet last

Ved 12:15-tiden fredag mistet et vogntog last på E10 ved Kanstadstraumen i Lødingen.

Fredag ettermiddag var kranbilen på plass for å få løftet opp lasten fra grøfta. Foto: Cathrine Kaspersen

Da VOL snakket med Fredrik Nyland ved Vegtrafikksentralen Nord tidligere fredag opplyste han at entreprenøren hadde vært på stedet og sett. Da lå lasten godt av veien og var ikke til hinder for forbigående trafikk. Nyland opplyste at det ble sendt ut mobilkran for å få flyttet lasten, men at heller ikke dette ville være til hinder for trafikken.