Stave vel på Andøya ønsker å etablere en tursti rundt Måvannet (Stavevannet).

I en e-post til Andøy kommune skriver leder Harald Fodstad at deler av stien skal tilrettelegges for rullestolbruk og at det også skal etableres en fiskeplass for rullestolbruk.

– Vi ber om at vårt ønske om anleggelse av tursti blir vurdert mot bestemmelser om fornminner. Vi håper på en rask avklaring, skriver Fodstad i e-posten.