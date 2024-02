Torsdag i forrige uke sto hele Andøya uten strøm, etter feil på begge forsyningene i kommunen. Det hele er forårsaket av «Ingunn».

Øya har i overkant av 4.000 innbyggere og kommunen måtte sette inn krisetiltak.

Tirsdag er det fortsatt feil på hovedforsyningen, og det er kun reserveforsyning som benyttes.

– Men hvis folk begynner å bruke mer, må vi starte med soneutsoning, sier Terje Heggelund Andreassen, nettsjef Noranett.

– Alt av mannskap tilgjengelig

Noranett er kommunens nettselskap. Andreassen forteller at alle kunder, med unntak av åtte stykker, skal ha strøm nå. De har jobbet på spreng siden uværet mørkla kommunen, sier han.

– Vi har alt av mannskap som vi har tilgjengelig. De er i full sving.

Selv om de håper på å ha strømmen tilbake som normalt til helgen, er det nå full stans av strøm som kan bli neste konsekvens. Dette for å spare det de har.

– Da blir det strømløst. Vi har satt opp en plan på to timer utkobling i forskjellige soner. Men om det skjer, skal folk få beskjed.

– Alle i Andøy er så engasjert i det her nå, og alle er veldig behjelpelige, legger han til.

Hjemmeskole i én uke

Nå er det de mest sårbare i kommunen som blir prioritert med forsyning.

– Det er noen som ikke kan kobles ut. Som skoler, sykehjem og omsorgsboliger.

Skoledriften i Andøy har nemlig blitt hardt rammet en drøy uke nå. Først ble skolene stengt av uvær, og nå på grunn av uværets konsekvenser.

MØRKT PÅ SKOLEN: Nå har elevene på Rishøyhamn skole plassert på alternative steder. Foto: Andøy kommune

Tirsdag er det Rishøyhamn skole som fortsatt er berørt. Grunnskolen måtte holde stengt fredag og mandag på grunn av mangel på strøm og varme.

– Det har vært en krevende uke, sier enhetsleder for oppvekst og kultur i Andøy kommune, Sveinung Ellingsen.

Ellingsen forteller at Risøyhamn nå har funnet alternative undervisningssteder.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått låne alternative lokaler. Og at lærerne heiv seg rundt.

– Dette er ikke heldig. Vi har erfaring med hjemmeskole fra corona, og vi ønsker å unngå det.

Også ordfører i kommunen, Kjell-Are Johansen (Ap), roser lokalbefolkningen for innsatsen deres.

– Under hendelsen forrige torsdag er jeg imponert over både innbyggerne og hvordan vår hjemmetjenesten har klart å følge opp sine brukere. Samhandlingen vi har hatt har fungert veldig godt.

– Vi har sett et samfunn som tar vare på hverandre. Det er flott å se hvordan hele samfunnet bidrar, legger han til.