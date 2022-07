Arbeids- og inkluderingsbedriften Vesterålsbedrifter har omstrukturert seg for å møte nye nasjonale krav. Samtidig bytter de like greit navn til Axello.

Nina I. Paulsen, leder for kompetansetjenestene, og administrerende direktør Tao Sandvær-Seim, er glade for å annonsere at Vesterålsprodukter har byttet navn til Axello. Foto: Innsendt.

Vesterålsprodukter, nå Axello, er regionens største leverandør av arbeidsinkluderingstjenester, primært på oppdrag fra NAV, ifølge nettsiden deres. De har ca. 35 ansatte med hovedkontor i Sigerfjord, og 37 års fartstid i bransjen.

Selskapet eies av kommunene i Vesterålen, Nordland fylkeskommune, Sparebank1 og DNB.

– Utdatert navn

– Navnet var litt utdatert. Vi ønsket et navn som på bedre måte viser hvem vi er og hva vi står for, sier administrerende direktør Tao Sandvær-Seim, ifølge ei pressemelding.

Det nye navnet spiller visstnok på en aks som spirer og vokser, og det å akselerere. X-en har selskapet lagt inn for å vise at de vil være en x-faktor i lokalsamfunnet.

I forbindelse med navnebyttet har bedriften engasjert det profesjonelle merkevarebyrået Magnet, samtidig som de skal ha hatt navnekonkurranse.

De ansatte i Axello ble inkludert i den kreative prosessen for å finne nytt navn til bedriften. Foto: Innsendt

Nye nasjonale krav

De nye nasjonale kravene til arbeids- og inkluderingsbedrifter handler om at tiltaksdelen og den konkurranseutsatte delen av selskapene skal være separat.

Det har selskapet løst ved å omstrukturere bedriften til et hovedselskap, som altså blir hetende Axello AS. Dette hovedselskapet får to datterselskaper: Axello Arbeid og Axello Marked.

Morselskapet får ansvar for administrasjon, regnskap og andre fellestjenester.

I Axello Arbeid samles alle produksjonsavdelingene, slik som kafeen på Lamarktunet i Sortland og industrien og småmotorverkstedet i Sigerfjord.

Axello Marked får ansvar for andre konkurranseutsatte tiltak, i tillegg til å drifte kurs, opplæringstjenester og andre tjenester rettet mot oppfølging av blant annet sykemeldte.