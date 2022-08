Nordnorske bønder er bekymra fordi gresset dyrene skal spise nå har begynt å råtne, grunnet en hittil våt sommer i nord. Det skriver NRK Nordland.

Juni og juli har vært rekortvåt her nord, ifølge Meteorologisk institutt. Ti stasjoner i Nordland og Troms og Finnmark hadde rekord for nedbør for juli forrige måned. I Andøy ble det nesten rekord – bare to ganger før har det kommet mer nedbør i juli over Andøya enn det som kom i år.

Konsekvensene kan bli store, ifølge bondelaget. Leder i Nordland bondelag, Trond Bjørkås, sier til NRK at kvaliteten på gresset blir så dårlig at man må bruke mer penger på kraftfôr.

– I Nordland pleier vi normalt sett å være ferdig cirka 1. juli. Men nå er det flere tusen mål som står og ikke blir slått, fordi jorda er for bæresvak. Utstyret synker når vi går ut. Vi får ikke høstet, sier Bjørkås til statskanalen.

Han frykter store økonomiske konsekvenser for bønder i nord.

Tidligere i sommer gjorde derimot varmen at mange bønder hadde rekordtidlig slåttonn, blant annet på Rabben gård i Holmstaddalen i Sortland.