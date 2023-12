Ikke siden personbilsalget ble frigitt i 1960, har det blitt registrert så få nye bensinbiler som hittil i år.

– Så langt i år er det bare registrert 1310 nye personbiler med ren bensinmotor. Det er tall man ikke har sett siden 1960, da salget av personbiler ble frigitt etter å ha vært regulert, skriver Opplysningsrådet for veitrafikken i en pressemelding.

I løpet av de siste 23 årene har det blitt én million færre bensinbiler i personbilbestanden i Norge. Kun 1,1 prosent av alle personbilregistreringer i år utgjøres av nye bensinbiler, heter det videre i meldingen.

– Det er en tydelig trend at rene bensin- og dieselbiler er i ferd med å forsvinne, en utvikling som kanskje har gått under radaren for de fleste, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Det generelle salget av nye personbiler er også synkende. I november i år ble det solgt nær halvparten så mange førstegangsregistrerte nye personbiler som i november 2022.

Så langt i år er det til sammen registrert 114.770 nye personbiler i Norge. Det er en 14,9 prosent nedgang fra i fjor.

I november i år ble det registrert 10.348 nye personbiler. Det er en nedgang på 47 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Tallene forteller to ting veldig klart. Det ene er at nye, rene bensinbiler er i ferd med å fases ut i Norge. Nye dieselbiler går i samme retning. Det andre er at nybilsalget så langt i 2023 viser at folks økonomi er under hardt press som følge av kraftig prisstigning og høye renter, sier Solberg Thorsen.